Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,03 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 38,03 EUR nach. Bei 37,97 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 266.804 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 25,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,60 EUR je Aktie aus.

