Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 36,62 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 36,62 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,58 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 686.058 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,90 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

