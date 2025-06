Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 39,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 39,10 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,49 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 106.216 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,27 Prozent.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,45 Mrd. EUR.

Am 01.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck und Volvo starten Partnerschaft für neue Plattform - Aktien tiefer

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Daimler Truck

Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Daimler Truck ist unterbewertet - Apple Short im Plus