Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 36,94 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 36,94 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 36,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 92.524 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Daimler-Truck-Konsortium ergattert Auftrag für Logistik-Lkw

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu