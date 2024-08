Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,26 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,26 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,28 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,16 EUR. Mit einem Wert von 34,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.965 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 28,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,36 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,24 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Gewinne