Data443 Risk Mitigation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Einführung in die Trader Workstation (TWS) – mit Steffen Schnier

Heute im Fokus

Neuer Iberdrola-CEO gefunden. TRATON stellt sich auf schwierige Quartale ein. Heidelberg Materials mit Rekord. BMW, Porsche und Co. formieren sich gegen Software-Dominanz der US-Techriesen. Continental will Contitech verkaufen. Gefahrstoffzentrum Kaiserslautern geht an Brenntag. BVB-Sportdirektor vor Spiel um Gruppensieg optimistisch. Aurubis profitiert von Empfehlung durch Oddo BHF.