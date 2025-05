DAX-FLASH: Rekordjagd geht weiter - 24.000 Punkte im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax-Rekord (DAX) vom Wochenauftakt dürften am Dienstag weitere folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf einen neuen Höchststand von 24.000 Punkten. In der Nacht ging die Indikation sogar hoch bis auf 24.088 Punkte.

Die Kurswende der Wall Street am Vorabend nach ihrem schwachen Start sorgte bereits am Morgen in Asien für steigende Kurse. Denn die wichtigsten US-Indizes haben damit die Ratingabstufung durch Moody's letztlich sehr gut weggesteckt. So hatte der Nasdaq-Auswahlindex zunächst deutlich über ein Prozent verloren, letztlich aber auf dem höchsten Niveau seit Februar leicht im Plus geschlossen.

Nach seinem Telefonat mit Kremlchef Putin stellte der US-Präsident Trump derweil sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht./ag/zb