DAX-FLASH: Schwächer - Ölpreise steigen nach US-Angriff auf Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf das iranische Atomprogramm dürfte der DAX am Montag wieder Schwäche zeigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 23.218 Punkte. Damit nähert er sich wieder seinem Tief vom Freitag und die zuletzt erfolgreich getestete 50-Tage-Durchschnittslinie kommt nochmals in den Fokus.

Die Anleger bleiben angesichts der geopolitischen Lage nervös. Die USA hatten sich dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten.

"Der Ball liegt nun in Teheran", kommentierte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. "Das große Risiko besteht nicht in dem, was passiert ist, sondern darin, was folgen wird." Der erhöhe entsprechend den geopolitischen Risikoabschlag - aus gutem Grund. Die Preise für Rohöl steigen derweil weiter. Eine Sorge ist, dass die für den Öltransport und damit die Weltwirtschaft so wichtige Straße von Hormus vom Iran blockiert werden könnte./ag/zb