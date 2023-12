Index-Monitor: SCHOTT Pharma-Aktie rückt in den SDAX - DAX bleibt unverändert

DAX, MDAX & SDAX

Das ändert sich in den wichtigsten deutschen Indizes.

Die Aktien des Börsenneulings SCHOTT Pharma werden in Kürze im SDAX vertreten sein. Der Spritzen- und Ampullenhersteller wird am Montag, 18. Dezember, zusammen mit der Beteiligungsgesellschaft Mutares und dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in den Index der kleineren Werte unterhalb des MDAX aufgenommen. Dies teilte die Deutsche Börse-Tochter Stoxx Ltd. am Dienstagabend mit.

Ausscheiden müssen für diese drei dann die XING-Mutter New Work, der IT-Sicherheitsdienstleister secunet und der Glücksspielanbieter ZEAL Network. Im Leitindex DAX dagegen bleibt alles beim Alten.

Zudem kommt es zum Platztausch von Unternehmen unterhalb DAX. So werden der Immobilienspezialist Aroundtown, der Waferhersteller Siltronic sowie der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONESvom SDAX in den MDAX für mittelgroße Werte aufsteigen. Dafür müssen der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr sowie der Industrie-Recycler Befesa ihre Plätze räumen und in den SDAX absteigen.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

