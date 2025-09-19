DAX23.657 +1,3%ESt505.438 +1,3%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.928 +0,5%Euro1,1838 +0,2%Öl67,56 -0,5%Gold3.671 +0,3%
De Guindos: EZB hat weiter Punktziel für Inflation

18.09.25 10:29 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Tolerieren vorübergehender Abweichungen der Inflation vom 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) bedeutet nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos nicht, dass die EZB die Inflation lediglich in einer bestimmten Spanne halten will. "Wir haben weiterhin ein Punktziel, das ist ganz klar", sagte er in einem MNI-Webcast. Andererseits sei es völlig normal, dass die Inflation vom Zielwert abweichen könne. "Wir müssen prüfen, ob diese Abweichungen vorübergehend sind oder dauerhaft", fügte er hinzu.

De Guindos zufolge ist die EZB im aktuell unsicheren Umfeld gezwungen, weiterhin auf Sicht zu fahren. "Wir wissen nicht, ob der Lockerungszyklus vorbei ist", sagte er. Das Risiko einer zu niedrigen Inflation sei aber "nicht hoch".

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)