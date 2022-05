Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 1,6 Prozent auf 33,31 EUR. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,74 EUR nach. Bei 33,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Delivery Hero-Aktien beläuft sich auf 895.065 Stück.

Bei 136,35 EUR markierte der Titel am 01.05.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 75,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,18 EUR. Mit Abgaben von 27,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Delivery Hero am 28.04.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.918,75 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delivery Hero einen Umsatz von 1.361,30 EUR eingefahren.

Delivery Hero wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Delivery Hero rechnen Experten am 24.08.2023.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,788 EUR je Delivery Hero-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Delivery Hero