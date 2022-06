Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero gibt am Mittag nach

Der Delivery Hero-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 02.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 35,28 EUR. In der Spitze büßte die Delivery Hero-Aktie bis auf 34,96 EUR ein. Bei 35,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Delivery Hero-Aktie belief sich zuletzt auf 370.971 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,95 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Delivery Hero-Aktie. Bei 23,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,74 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Delivery Hero-Aktie im Durchschnitt mit 86,69 EUR.

Am 28.04.2022 äußerte sich Delivery Hero zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent auf 1.918,75 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.361,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.08.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,930 EUR je Aktie in den Delivery Hero-Büchern.

