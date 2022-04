Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Delivery Hero-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 47,14 EUR abwärts. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,01 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 48,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.312 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (141,95 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 201,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,45 EUR fiel das Papier am 28.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 22,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 101,81 EUR.

Am 25.08.2022 hat Delivery Hero die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 612,00 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 65,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delivery Hero 1,79 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 25.08.2022 erwartet. Am 09.02.2023 wird Delivery Hero schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -2,795 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Weiter erholt: Delivery Hero- und HelloFresh-Aktien ziehen an

Wie Experten die Delivery Hero-Aktie im März einstuften

Delivery Hero-Aktie springt zweistellig an: Delivery Hero strebt für 2023 positives EBITDA an - Kreditlinien gesichert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero