Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Montagmittag stark gefragt

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 06.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 6,4 Prozent auf 38,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Delivery Hero-Aktie bis auf 39,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 382.407 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Delivery Hero-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,69 EUR.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.918,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.361,30 EUR in den Büchern gestanden.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Delivery Hero rechnen Experten am 24.08.2023.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,930 EUR je Delivery Hero-Aktie belaufen.

