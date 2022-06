Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Delivery Hero-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 39,69 EUR nach oben. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 661.584 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 134,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2021). 70,59 Prozent Plus fehlen der Delivery Hero-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,88 EUR am 12.05.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,21 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,88 EUR für die Delivery Hero-Aktie.

Am 28.04.2022 äußerte sich Delivery Hero zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.918,75 EUR im Vergleich zu 1.361,30 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Delivery Hero möglicherweise am 24.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,930 EUR je Delivery Hero-Aktie.

