Delivery Hero Aktie News: Anleger schicken Delivery Hero am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 4,9 Prozent auf 33,03 EUR. Das Tagestief markierte die Delivery Hero-Aktie bei 32,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 673.912 Delivery Hero-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,95 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 23,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,32 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Delivery Hero-Aktie bei 84,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Delivery Hero am 28.04.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.918,75 EUR – ein Plus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delivery Hero 1.361,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

In der Delivery Hero-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,958 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

