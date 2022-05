Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag auf grünem Terrain

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 25.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 28,58 EUR. Kurzfristig markierte die Delivery Hero-Aktie bei 29,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.822 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 78,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 19,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Delivery Hero-Aktie im Durchschnitt mit 93,21 EUR.

Delivery Hero veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal hat Delivery Hero 1.918,75 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 24.08.2023 dürfte Delivery Hero die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,805 EUR je Delivery Hero-Aktie.

