Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Delivery Hero-Aktie musste um 26.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 29,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Delivery Hero-Aktie bei 29,66 EUR. Mit einem Wert von 30,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 27.485 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 134,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,79 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,21 EUR.

Am 28.04.2022 legte Delivery Hero die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.918,75 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delivery Hero einen Umsatz von 1.361,30 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 vorlegen. Delivery Hero dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.08.2023 präsentieren.

2023 dürfte Delivery Hero einen Verlust von -2,805 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

