Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 182,75 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 182,75 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 182,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.004 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,85 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 19,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.10.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

