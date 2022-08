Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Nachmittag ein

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 167,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 166,90 EUR. Mit einem Wert von 168,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146.552 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,49 Prozent.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 175,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 26.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.017,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 30.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie verliert letztlich: BaFin stellt Mängel bei Deutsche Börse-Tochter Clearstream fest

Deutsche Börse-Aktie: Krisengewinner Deutsche Börse

Juli 2022: So schätzen Experten die Deutsche Börse-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse