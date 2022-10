Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Montagvormittag nach

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 161,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 161,60 EUR. Bei 162,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11.248 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 175,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 8,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 183,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.017,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,70 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,95 EUR je Aktie.

