Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 195,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 195,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 196,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,50 EUR. Bisher wurden heute 51.934 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 20.08.2024 markierte das Papier bei 196,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 0,20 Prozent zulegen. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 28,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,04 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,33 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 22.10.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag fester

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels fester