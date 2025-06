Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Deutsche Börse im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 272,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 272,30 EUR. Bei 273,00 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.065 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,08 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 176,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 35,26 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 263,11 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,32 EUR je Aktie belaufen.

