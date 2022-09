Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Abschlägen

Um 04:22 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 165,80 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,15 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,40 EUR. Bisher wurden heute 294.906 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei 175,90 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 5,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,09 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,18 EUR aus.

Am 26.07.2022 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.017,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 881,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,88 EUR je Aktie.

