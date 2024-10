Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag in Rot

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 27,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 27,14 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,94 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.122.712 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,858 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 32,93 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 28,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie steigt auf Hoch seit 2001: Deutsche Telekom erhöht Dividende und kündigt Aktienrückkauf an

Bernstein Research bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben