Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Mittag

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 21.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 18,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,67 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.023.868 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 19,39 EUR. 3,55 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,26 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,49 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Gutes Timing hebt die Stimmung

Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Oddo BHF startet Deutsche Telekom mit 'Outperform'

Deutsche Telekom-Aktie springt an: HSBC erhöht Ziel für Deutsche Telekom

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com