Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 28,22 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 28,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,22 EUR ein. Mit einem Wert von 28,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 115.043 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 28,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,39 Prozent wieder erreichen. Bei 20,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 29,13 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,863 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

