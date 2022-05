Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag billiger

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 30.05.2022 12:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 19,02 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,90 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.656.590 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 19,13 EUR markierte der Titel am 30.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,04 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28.023,00 EUR gegenüber 26.390,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

