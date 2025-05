Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich stärker als erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Mai stärker aufgehellt als von Experten prognostiziert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 39,2 Punkte auf plus 25,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem weniger deutlichen Anstieg auf plus 11,3 Punkte gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Mit dem Anstieg im Mai machte der ZEW-Index einen Teil der Verluste aus der April-Umfrage wett. "Die Bildung der neuen Bundesregierung, die Bewegung in den Zollstreitigkeiten, sowie eine sich stabilisierende Inflationsrate tragen zu dem gestiegenen Optimismus bei", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse.

Die bereits zuvor sehr niedrige Bewertung der Konjunkturlage hat sich hingegen unerwartet noch einmal etwas verschlechtert. Der entsprechende Wert fiel um 0,8 Punkte auf minus 82,0 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Aufhellung auf minus 77,0 Punkten gerechnet./la/jkr/mis