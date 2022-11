Die Reaktion der mic-Aktie auf einen Insidertrade

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 07.11.2022 bei mic. Am 10.11.2022 wurde der Handel mit mic-Anteilen gemeldet. Weber, Arne, Vorstand, agierte mit Blick auf den mic-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 07.11.2022 20.098 Aktien zu je 2,49 EUR erworben. Das Papier von mic legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 8,50 Prozent auf 1,92 EUR.

Die mic-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,91 EUR an der Tafel. mic markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 36,27 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 18.554.000 Papiere.

Zuletzt hatte es am 17.10.2022 Directors' Dealings bei mic gegeben. 4.475 Anteile für jeweils 1,72 EUR kaufte Aufsichtsrat, Weidenmann, Ralph bei mic damals an.

Redaktion finanzen.net