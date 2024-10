Die Reaktion der Rubean-Aktie auf einen Insidertrade

Öffentliche Bekanntgabe

Ein Insider nimmt sich die Rubean-Aktie vor.

Bei Rubean kam es am 11.10.2024 zu einem Insidertrade. Die Transaktion wurde am 11.10.2024 publik gemacht. Von in enger Beziehung M2 Venture GmbH wurden am 11.10.2024 Rubean-Papiere gekauft. Für je 5,85 EUR wurden 1.000 Rubean-Papiere erstanden. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 2,70 Prozent auf 5,80 EUR zu.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Rubean-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Der Börsenwert von Rubean beläuft sich unterdessen auf 29,00 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 4.873.840 Wertpapiere.

Bereits am 09.09.2024 wurde eine Insidertrade von M2 Venture GmbH ausgemacht. M2 Venture GmbH hatte sein Portfolio um 2.000 Anteile zu jeweils 5,80 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net