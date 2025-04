Director schlägt bei ProCredit-Aktien zu

Depotänderung

Ein Insider nimmt sich die ProCredit-Aktie vor.

Bei ProCredit kam es am 09.04.2025 zu einem Insidertrade. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 11.04.2025. Spechtenhauser, Hubert, Vorstand bei ProCredit, hat am 09.04.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 591 Aktien zu je 8,56 EUR. Das Papier von ProCredit gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,20 Prozent auf 8,26 EUR abwärts.

Die ProCredit-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,40 Prozent auf 8,82 EUR. In der Summe wechselten via FSE 200 ProCredit-Aktien den Besitzer. ProCredit wird aktuell mit einem Börsenwert von 512,42 Mio. Euro gelistet. 58.898.500 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Der vorherige Insidertrade mit ProCredit-Aktien wurde am 09.04.2025 verzeichnet. ProCredit-Chatzis, Georgios Vorstand holte sich 380 Aktien für je 8,56 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net