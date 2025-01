Directors' Dealings bei Deutsche Konsum REIT-AG: Insider ersteht weitere Anteile

Insidertrade im Blick

Bei Deutsche Konsum REIT-AG kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 06.01.2025 wurden bei Deutsche Konsum REIT-AG Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 08.01.2025 wurde der Handel mit Deutsche Konsum REIT-AG-Anteilen gemeldet. Am 06.01.2025 baute Försterweg Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 600.000 Aktien aus. Försterweg Beteiligungs GmbH bezahlte 3,35 EUR je Anteilsschein. Mit einem Wert von 3,53 EUR bewegte sich die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 3,41 EUR. Am Markt ist Deutsche Konsum REIT-AG aktuell 144,59 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 40.728.600 Papiere.

Der vorherige Insidertrade mit Deutsche Konsum REIT-AG-Aktien wurde am 06.01.2025 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt warf Obotritia Capital KGaA, in enger Beziehung bei Deutsche Konsum REIT-AG, 600.000 Anteile zu jeweils 3,35 EUR auf den Markt.

