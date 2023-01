Directors' Dealings bei Einhell Germany: Führungskraft weitet Engagement aus

Bei Einhell Germany kam es am 12.01.2023 zu einem Insidertrade. Die Publikation des Deals fand am 13.01.2023 statt. Von in enger Beziehung KA-INVEST GmbH wurden am 12.01.2023 Einhell Germany-Papiere gekauft. Für je 150,09 EUR wurden 300 Einhell Germany-Papiere erstanden. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,40 Prozent auf 145,80 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die Einhell Germany-Papiere letztlich 0,40 Prozent auf 145,20 EUR. Insgesamt wurden 20 Einhell Germany-Aktien gehandelt. Die Einhell Germany-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 550,31 Mio. Euro. Derzeit sind 1.680.000 Aktien handelbar.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 05.01.2023 Einhell Germany-Anteile gehandelt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 300 Papiere zu jeweils 152,83 EUR.

Redaktion finanzen.net