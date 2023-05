Directors' Dealings bei Mensch und Maschine Software SE: Führungskraft weitet Engagement aus

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Mensch und Maschine Software SE am 11.05.2023 informiert. Die Publikation des Deals fand am 15.05.2023 statt. von Bechtolsheim, Dr. Rupprecht, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den Mensch und Maschine Software SE-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 11.05.2023 600 Aktien zu je 49,70 EUR erworben. Die Mensch und Maschine Software SE-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,70 Prozent auf 49,65 EUR abwärts.

Die Mensch und Maschine Software SE-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,70 Prozent im Minus bei 49,50 EUR. Der Marktwert von Mensch und Maschine Software SE beträgt unterdessen 830,91 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 16.668.179 Aktien.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 19.03.2020 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 990 Anteile zu jeweils 29,80 EUR an Lies, Heike Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net