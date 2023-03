Directors' Dealings bei Neon Equity: Führungskraft weitet Engagement aus

Zum 16.03.2023 wurde bei Neon Equity ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 21.03.2023 wurde der Handel mit Neon Equity-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von Neon Equity-in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH kam es am 16.03.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 11,20 EUR hinzu. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Neon Equity zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 3,80 Prozent auf 10,80 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Neon Equity-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,90 Prozent auf 10,80 EUR nach oben.

Zuvor wurden Directors' Dealings von TO Holding 1 GmbH am 14.03.2023 verzeichnet. Um 2.000 Anteile für einen Preis von jeweils 10,99 EUR baute TO Holding 1 GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net