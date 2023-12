Directors' Dealings bei Neon Equity: Führungskraft weitet Engagement aus

Insidertrade

Wie sich die Neon Equity-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 07.12.2023 wurde bei Neon Equity ein Insidertrade durchgeführt. Neon Equity meldete den Insiderdeal am 12.12.2023. 939 Neon Equity-Aktien für jeweils 8,51 EUR kaufte am 07.12.2023 Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung. Mit einem Kurs von 8,30 EUR zeigte sich die Neon Equity-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Neon Equity-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,60 Prozent auf 8,10 EUR.

Zuvor meldete Neon Equity, dass Neon Equity Invest GmbH am 06.12.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Um 2.240 Anteile für einen Preis von jeweils 8,40 EUR baute Neon Equity Invest GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net