Directors' Dealings: LPKF Laser Electronics-Führungskraft bewegt Aktien

DD-Meldung

Wie sich die LPKF Laser Electronics-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 30.04.2025 wurden bei LPKF Laser Electronics Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 02.05.2025 publik gemacht. Von Vorstand Fiedler, Dr. Klaus wurden am 30.04.2025 LPKF Laser Electronics-Papiere gekauft. Für je 8,07 EUR wurden 2.500 LPKF Laser Electronics-Papiere erstanden. Das Papier von LPKF Laser Electronics gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,90 Prozent auf 8,09 EUR abwärts.

Die LPKF Laser Electronics-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,12 EUR. LPKF Laser Electronics erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,16 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 24.496.500 Wertpapiere.

Am 30.04.2025 wurden bereits LPKF Laser Electronics-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. 6.500 Anteile für jeweils 8,10 EUR kaufte Vorstand, Mümmler, Peter bei LPKF Laser Electronics damals an.

Redaktion finanzen.net