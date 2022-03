DLocal präsentierte Quartalsergebnisse

DLocal lud am 15.03.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 244,12 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 134,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 104,00 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,255 USD und einen Umsatz von 242,06 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.net