dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Daimler Truck will operativ zulegen - Auftragsplus im Quartal

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will nach einem Gewinnrückgang im neuen Jahr wieder mehr Geld im Tagesgeschäft verdienen. Dazu soll ein steigender Absatz beitragen, der Auftragseingang aus dem Schlussquartal macht Hoffnung. Insbesondere die in Europa stark vertretene Hausmarke Mercedes-Benz litt 2024 unter der Wirtschaftsschwäche auf dem Heimatkontinent und in Deutschland; das Management erwartet den europäischen Markt auch weiter schwach. Die erst seit einigen Monaten amtierende Konzernchefin Karin Radström will mit einem Sparprogramm in Europa bis 2030 zudem die Kosten um über eine Milliarde Euro drücken. Die Daimler-Truck-Aktie legte zu.

ROUNDUP 2: Gewinn von BMW sackt ab - US-Zölle belasten im neuen Jahr

MÜNCHEN - Der Autohersteller BMW geht nach einem Gewinneinbruch angesichts von Zöllen und der mauen Lage in China mit Vorsicht in das laufende Jahr. Schon jetzt zeichnen sich für die Münchner Milliardenkosten für die bereits in Kraft getretenen höheren US-Zölle ab. Im Fall möglicher Einfuhrzölle gegen die EU könnte das Umfeld noch etwas schwieriger werden, wie das Management am Freitag einräumte. Immerhin erwartet BMW-Chef Oliver Zipse für das neue Jahr eine insgesamt leicht steigende Nachfrage. Die Aktie gab am Vormittag jedoch nach.

ROUNDUP: Demna wird neuer Chefdesigner von Gucci - Kerings Aktienkurs fällt

PARIS/FLORENZ - Der Luxuskonzern Kering hat Balenciaga-Kreativdirektor Demna Gvasalia zum neuen künstlerischen Leiter seiner strauchelnden Marke Gucci ernannt. Er soll ab frühem Juli das Ruder bei den Italienern übernehmen, wie der Konkurrent von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Seit 2015 verantwortet Demna den Stil des spanischen Luxushauses Balenciaga, das ebenfalls zu Kering gehört.

ROUNDUP 2: Bechtle vorsichtig für 2025 - Belebung im zweiten Halbjahr denkbar

FRANKFURT/NECKARSULM - Die träge Konjunktur und die Investitionszurückhaltung der öffentlichen Hand stimmen den IT-Dienstleister Bechtle vorsichtig für 2025. Insbesondere das erste Halbjahr dürfte schwach verlaufen, erklärte Unternehmenschef Thomas Olemotz am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz. Umsatz und Vorsteuergewinn könnten daher im Gesamtjahr steigen oder fallen. Nach anfänglichen Verlusten legte die Aktie stark zu.

ROUNDUP: Dermapharm erwartet 2025 stagnierenden Umsatz - Aktie fährt Achterbahn

GRÜNWALD - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm hat 2024 im Tagesgeschäft ein Stück zugelegt. Für das neue Jahr erwartet Konzernchef Hans-Georg Feldmeier einen mehr oder weniger stagnierenden Umsatz. Der Gewinn im Tagesgeschäft soll allerdings steigen, wie das Unternehmen am Freitag in Grünwald mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten nach anfänglicher Irritation gut an.

ROUNDUP: EZB genehmigt größeren Unicredit-Anteil an der Commerzbank

FRANKFURT/MAILAND - Die UniCredit kommt bei einer möglichen Übernahme der Commerzbank voran: Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Angaben der Italiener keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Großbank ihren Anteil an dem DAX-Konzern auf knapp unter 30 Prozent aufstockt. Bei der EZB hieß es am Freitag, die Entscheidung sei der Unicredit mitgeteilt worden. Die öffentliche Kommunikation liege bei der Bank.

Enel macht unerwartet viel Gewinn

MAILAND - Der italienische Energieversorger Enel hat im abgeschlossenen Jahr einen überraschend großen Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um fast ein Zehntel auf gut 7,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mailand mitteilte. Damit schnitt der Konzern besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Enel begründete das Ergebnis unter anderem mit einer positiven Entwicklung der Geschäfte. Die Aktionäre sollen am Unternehmenserfolg teilhaben: Für 2024 soll die Dividende auf 47 Cent je Aktie steigen, nach 43 Cent je Aktie im Vorjahr. Auch damit überraschte Enel positiv.

Weitere Meldungen

-Softwareanbieter Nemetschek erhöht Dividende

-Chefwechsel bei Oetker - Ururenkel des Gründers übernimmt

-IG Metall wirft Tesla Einschüchterung der Belegschaft vor

-Flugtaxi-Firma Volocopter bleibt nach Übernahme in Baden

-ROUNDUP/Plagiatsvorwurf: Lidl wegen Werkzeug abgemahnt

-Klimaklage gegen RWE - Gericht spricht mit Gutachtern

-Kein Hausabriss - Grundstücksstreit wird neu verhandelt

-BVB-Suche nach Konstanz: Kovac will Königsklassen-Gesicht°

