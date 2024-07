Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Drägerwerk im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,55 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 48,55 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,55 EUR zu. Mit einem Wert von 48,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,67 EUR an.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 761,13 Mio. EUR umgesetzt.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,73 EUR je Aktie.

