Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die FUCHS SE-Aktie

Insider-Alarm

Directors' Dealings: So reagierte die FUCHS SE-Aktie.

FUCHS SE meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 08.08.2024. Am 09.08.2024 wurde der Handel mit FUCHS SE-Anteilen gemeldet. FUCHS SE-Vorstand Fuchs, Stefan vergrößerte am 08.08.2024 die eigene Aktienposition. Fuchs, Stefan erwarb 378 Aktien für je 31,14 EUR. Mit einem Kurs von 31,25 EUR zeigte sich die FUCHS SE-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die FUCHS SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 0,50 Prozent im Plus bei 31,55 EUR. Insgesamt wurden 2 FUCHS SE-Aktien gehandelt. Der FUCHS SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 4,60 Mrd. Euro beziffert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 65.620.448.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.08.2024 FUCHS SE-Anteile gehandelt. Fuchs, Stefan erhöhte sein Engagement um 1.760 FUCHS SE-Papiere zu jeweils 31,23 EUR.

Redaktion finanzen.net