S&P: Aktivität in US-Industrie im Juli mit nachlassender Tendenz - ISM-Index sinkt ebenso

Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,2 von 52,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand auf diesem Niveau erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,3 ermittelt worden.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Abgesehen von der Zeit der Lockdowns in der Pandemie habe der Index seit 2009 nicht mehr ein so schwieriges Geschäftsumfeld gezeigt, sagte Chefökonom Chris Williamson. Die steigenden Lebenshaltungskosten seien einer der am meisten genannten Gründe für Umsatzrückgänge, doch auch die schwächere Wirtschaftsentwicklung und eine größere Vorsicht der Unternehmen bei Bestellungen würden belasten.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Juli

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juli verlangsamt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 52,8 (Vormonat: 53,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 52,1 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 48,0 (Vormonat: 49,2), jener für die Beschäftigung legte zu auf 49,9 (Vormonat: 47,3).

Der Index für die Produktion gab nach auf 53,5 (Vormonat: 54,9), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 60,0 (Vormonat: 78,5) auswies.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Jan Hanus/iStockphoto, TexBr / Shutterstock.com