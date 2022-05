Emerge Commerce: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aktien in diesem Artikel

Emerge Commerce präsentierte in der am 30.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Emerge Commerce vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

