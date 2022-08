ENCAVIS-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 16.08.2022 bei ENCAVIS. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 18.08.2022 ein. in enger Beziehung AMCO Service GmbH reduzierte am 16.08.2022 sein Investment in ENCAVIS-Aktien. AMCO Service GmbH veräußerte 50.000 Aktien zu jeweils 23,46 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das ENCAVIS-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 23,17 EUR.

Die ENCAVIS-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 5,00 Prozent auf 21,85 EUR nach. Der Tagesumsatz der ENCAVIS-Aktie belief sich da auf 1.590 Aktien. ENCAVIS wird aktuell mit einem Börsenwert von 3,57 Mrd. Euro gelistet. Gegenwärtig werden 161.030.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 15.08.2022 hatte AMCO Service GmbH einen Trade getätigt. Es ergab sich eine Dezimierung des Portfolios um 64.989 Aktien zu je 23,12 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ENCAVIS AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ENCAVIS AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ENCAVIS AG

Bildquellen: Encavis AG