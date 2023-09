Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Neon Equity-Position

Aktiendeal

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Neon Equity informiert.

Am 05.09.2023 konnte bei Neon Equity ein Insidertrade ausgemacht werden. Neon Equity meldete den Insiderdeal am 07.09.2023. TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung bei Neon Equity, hat am 05.09.2023 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 1.500 Aktien zu je 9,45 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Neon Equity-Papiere letztlich 3,30 Prozent auf 9,30 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 8,20 Prozent auf 9,25 EUR zu.

Zuvor wurden Directors' Dealings von TO Holding 1 GmbH am 04.09.2023 verzeichnet. Die Führungskraft kaufte damals 1.879 Neon Equity-Aktien zu jeweils 9,38 EUR.

Redaktion finanzen.net