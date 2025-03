Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Ringmetall Aktiengesellschaft-Position

DD-Meldung

Ein Insider nimmt sich die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel

Ringmetall Aktiengesellschaft meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 06.03.2025. Am 10.03.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 1.907 Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktien für jeweils 3,65 EUR kaufte am 06.03.2025 Petri Industriebeteiligungen GmbH, in enger Beziehung. Im FSE-Handel kam die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 3,48 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 3,51 EUR. Der Börsenwert von Ringmetall Aktiengesellschaft beläuft sich unterdessen auf 106,10 Mio. Euro. Derzeit sind 29.069.000 Aktien handelbar.

Bereits am 05.03.2025 wurde eine Insidertrade von Petri Industriebeteiligungen GmbH ausgemacht. Petri Industriebeteiligungen GmbH erhöhte sein Engagement um 20.892 Ringmetall Aktiengesellschaft-Papiere zu jeweils 3,63 EUR.

Redaktion finanzen.net