Engagement reduziert: Führungskraft fährt AUTO1-Position herunter

Portfolio geändert

Wie sich die AUTO1-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Kürzlich kam es bei AUTO1 zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 28.05.2025 publik gemacht. Vorstand Boser, Markus reduzierte am 22.05.2025 sein Investment in AUTO1-Aktien. Boser, Markus veräußerte 6.387 Aktien zu jeweils 24,98 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von AUTO1 nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,10 Prozent auf 24,70 EUR.

Die AUTO1-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 5,40 Prozent auf 24,06 EUR abwärts. Im Handel wurden an diesem Tag 546 AUTO1-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von AUTO1 beziffert sich unterdessen auf 5,11 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 218.821.328 Aktien beziffert.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 22.11.2024 erfasst. Die Erhöhung der AUTO1-Aktien im Depot um 900 Anteilsscheine zu je 11,11 EUR meldete Aufsichtsrat, Gorce Momboisse, Ms Martine.

Redaktion finanzen.net