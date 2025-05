EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Pentixapharm stellt neue klinische Entwicklungsstrategie vor

EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Studie

Pentixapharm Holding AG: Pentixapharm stellt neue klinische Entwicklungsstrategie vor



27.05.2025 / 09:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR / § 15 WpHG Pentixapharm stellt neue klinische Entwicklungsstrategie vor Neuausrichtung auf theranostische Präzisionsonkologie zur gezielten Ausschöpfung der Wertschöpfungspotenziale der CXCR4-basierten Entwicklungspipeline. Wer­bung Wer­bung Die diagnostische Studie PTF301 im Marginalzonenlymphom (MZL) wird eingestellt.

Neue klinische CXCR4-Studien bei hämatologischen Malignomen und Blasenkrebs in Vorbereitung. Berlin, Deutschland, 27. Mai 2025 – Pentixapharm AG, die operative Tochter der Pentixapharm Holding AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Fokus auf Radiopharmazeutika, stellte heute eine neue klinische Entwicklungsstrategie für seine therapeutischen und diagnostischen CXCR4-Onkologieprogramme vor. Die strategische Neuausrichtung folgt einer umfassenden Portfolioanalyse unter Leitung des kürzlich ernannten CEO und CMO Dr. Dirk Pleimes sowie des CBO Henner Kollenberg. Das Management ist überzeugt, dass die neue klinische Strategie das Potential hat den Wert und die Vermarktungschancen der CXCR4-Targeting-Programme signifikant zu steigern. Die Entscheidung wurde heute vom Aufsichtsrat der Pentixapharm AG genehmigt. Wer­bung Wer­bung Künftig wird Pentixapharm seine klinischen Ressourcen gezielt in ein theranostisches Basket-Programm investieren, das die Wirksamkeit des CXCR4-zielgerichteten Therapieansatzes bei verschiedenen hämatologischen Malignomen mit nachgewiesener CXCR4-Überexpression untersucht. Zudem befindet sich eine weitere klinische Phase-I/II-Studie im Indikationsgebiet Blasenkrebs in Vorbereitung. Im Rahmen der neuen Strategie wird die laufende therapeutische Studie PTT101 bei ZNS-Lymphomen in das theranostische Basket-Programm überführt. Die diagnostische Studie PTF301 im Marginalzonenlymphom (MZL) wird aufgrund mangelnder Rekrutierung eingestellt. Außerhalb der Onkologie verfolgt Pentixapharm konsequent die Weiterentwicklung von [68Ga]Ga-PentixaFor als innovativen Erstvertreter einer neuen Substanzklasse zur nicht-invasiven Diagnostik für das primäre Aldosteronismus-Syndrom (PA) und prüft strategische Optionen für die weitere zulassungsrelevante Entwicklung und Kommerzialisierung. „Diese strategische Neuausrichtung stellt einen wichtigen Schritt dar, um den Wert unserer theranostischen CXCR4-Pipeline gezielt auszubauen. Wir danken allen Patienten, Prüfzentren und Partnern, die unsere bisherigen Studien unterstützt haben. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden eine solide Grundlage für die Neugestaltung unseres Pipelineprogramms. Das neue Basket-Programm soll gezielt Indikationen identifizieren, in denen unsere CXCR4-Plattform den höchsten klinischen Nutzen erzielen kann,“ sagte Dr. Dirk Pleimes, CEO von Pentixapharm. „Wir freuen uns darauf, die neuen Studien im Rahmen kommender wissenschaftlicher und investorenorientierter Konferenzen vorzustellen.“ „Die Überarbeitung unseres Entwicklungsportfolios erlaubt uns, künftig größere Indikationen mit höherem Marktpotenzial zu adressieren,“ ergänzte Henner Kollenberg, CBO von Pentixapharm. „Während frühere Programme wertvolle klinische Daten geliefert und das Potenzial der CXCR4-Plattform bestätigt haben, stellten das Orphan-Drug-Profil und lange Rekrutierungszeiten eine erhebliche Herausforderung für die Kommerzialisierung dar. Künftig richten wir unseren Fokus verstärkt auf Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf wie Leukämien, Myelomen und aggressiven Lymphomen sowie auf weitere attraktive Anwendungen von Radiopharmazeutika in der Präzisionsonkologie.“ Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Prognosen und Annahmen der Pentixapharm Holding AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, da sie von künftigen Ereignissen und Entwicklungen abhängen, die nicht vollständig kontrollierbar sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse bedeutend von den hier geäußerten Erwartungen abweichen. Die Pentixapharm Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Über Pentixapharm Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Sitz in Berlin und Würzburg. Das Unternehmen entwickelt neuartige, zielgerichtete Radiopharmazeutika mit hohem Differenzierungspotenzial in indikationsübergreifenden diagnostischen und therapeutischen Bereichen. Die Pipeline umfasst klinisch validierte CXCR4-bindende Peptide sowie ein Portfolio früher Radionuklid-Antikörper-Konjugate zur Anwendung in der Präzisionsonkologie bei hämatologischen und soliden Tumoren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Pentixapharm Holding AG

Investor Relations ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94892600

www.pentixapharm.com



Ende der Insiderinformation

27.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com