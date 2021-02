Erste Schätzungen: ASMI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aktien in diesem Artikel ASMI 231,90 EUR

ASMI präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,51 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ASMI noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 330,4 Millionen EUR – ein Minus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASMI 400,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,87 EUR im Vergleich zu 6,85 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,28 Milliarden EUR.

